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Kitzbüheler Anzeiger
Zahnambulatorium

Lokalaugenschein im neuen Zahngesundheitszentrum Kitzbühel mit Martin Schaffenrath (ÖGK Verwaltungsrat), Zahnärztin Lara Hopmann, „Patient“ Bgm. Klaus Winkler und ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer (von links).

Foto: Alexandra Fusser
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Bezirk

von Alexandra Fusser
25. Juni 2026

Neue Zahnambulanz wird tagtäglich gestürmt

"Es waren schon Patienten bei uns, die tatsächlich seit Jahren nicht mehr beim Zahnarzt waren. Entweder, weil sie beim Kassenarzt keinen Termin bekamen, oder weil sie sich einen Wahlarzt nicht leisten konnten.“

Zahnärztin Lara Hopmann erzählt vom fordernden Alltag im neuen Zahngesundheitszentrum Kitzbühel, das am 6. Mai seine Pforten geöffnet hat. In dem Ambulatorium, das die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) im zweiten Stock des ehemaligen Kra ...

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