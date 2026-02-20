Neue UK-Chefin Nothegger: Kellerwiese weiter im Visier

Es war ein Abschied mit Pauken und Trompeten – Andreas Fuchs-Martschitz legte in der Dezember-Sitzung des Kitzbüheler Gemeinderats sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen zurück, wie er sagte. Nicht ohne einen finalen Rundumschlag vor allem gegen Bürgemeister Klaus Winkler und FP-Stadtrat Alexander Gamper, der Anzeiger berichtete.



In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Stadträtin Gertraud Nothegger den Gemeinderat über die Nachfolge ...