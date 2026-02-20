Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
a_Nothegger_8_2026_Klausner
Stadträtin Gertraud Nothegger übernimmt die Fraktionsführung bei der Liste UK (Unabhängige Kitzbüheler) im Gemeinderat.
Foto: Margret Klausner
Kitzbühel

von Margret Klausner
20. Februar 2026

Neue UK-Chefin Nothegger: Kellerwiese weiter im Visier

Es war ein Abschied mit Pauken und Trompeten – Andreas Fuchs-Martschitz legte in der Dezember-Sitzung des Kitzbüheler Gemeinderats sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen zurück, wie er sagte. Nicht ohne einen finalen Rundumschlag vor allem gegen Bürgemeister Klaus Winkler und FP-Stadtrat Alexander Gamper, der Anzeiger berichtete.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Stadträtin Gertraud Nothegger den Gemeinderat über die Nachfolge ...

