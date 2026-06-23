Neue Polizei-Zentrale: Standort überraschte in Kirchberg

Die Strukturreformen des Innenministeriums machen auch vor den heimischen Institutionen nicht Halt: So sorgte schon vor Monaten die Nachricht von der geplanten Zusammenlegung der Polizeiposten von Kirchberg, Westendorf und Hopfgarten zur gemeinsamen Einsatzzentrale Brixental gehörig für Aufsehen.



Dienstposten „Eichenhalle“

Nicht minder hohe Wellen schlug die Bekanntgabe des Standortes für den künftig einzigen Polizei ...