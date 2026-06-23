Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Neue Polizei-Zentrale: Standort überraschte in Kirchberg
Kitzbüheler Anzeiger
Polizei Kirchberg

Baubeginn für den dritten Gebäudekörper ist heuer im Herbst. Die neue Polizei-Zentrale soll im Erdgeschoss beheimatet sein.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Aktuelles

von Alexandra Fusser
23. Juni 2026

Neue Polizei-Zentrale: Standort überraschte in Kirchberg

Die Strukturreformen des Innenministeriums machen auch vor den heimischen Institutionen nicht Halt: So sorgte schon vor Monaten die Nachricht von der geplanten Zusammenlegung der Polizeiposten von Kirchberg, Westendorf und Hopfgarten zur gemeinsamen Einsatzzentrale Brixental gehörig für Aufsehen.

Dienstposten „Eichenhalle“
Nicht minder hohe Wellen schlug die Bekanntgabe des Standortes für den künftig einzigen Polizei ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles