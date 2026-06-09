Neue Pächterin für Buffet am Schwarzsee

In der Gamsstadt ist sie keine Unbekannte: Als Unternehmerin ist Gabriele Brandner sowohl in der Gastronomie, als auch im Handel seit vielen Jahren erfolgreich tätig.

Im Ausscheidungsverfahren rund um die Pachtvergabe des See-Buffets am Schwarzsee machte die Kitzbühelerin unter 37 Bewerbern das Rennen. Sie habe alle vom Stadtrat geforderten Kriterien der Ausschreibung erfüllt, heißt es dazu aus dem Kitzbüheler Rathaus.



Zuvor hatte man sich in zwe ...