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  3. Neue Goinger Bürgerinitiative „Pro-Radlweg“ fordert Tempo im Wegausbau
Kitzbüheler Anzeiger
Going_Kreuzung_Reischerwirt

Die Machbarkeit eines Rad- bzw. Fußgängerunterführung in Höhe des Reischerwirts wird jetzt geprüft.

Foto: Margret Klausner
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Going

von Margret Klausner
21. Mai 2026

Neue Goinger Bürgerinitiative „Pro-Radlweg“ fordert Tempo im Wegausbau

Das Thema „Radwege“ hat in den vergangenen Jahren auch im Bezirk Kitzbühel zunehmend an Bedeutung gewonnen. In den meisten Gemeinden wird der Ausbau mittlerweile massiv vorangetrieben. In seiner jüngsten Sitzung fasste nun auch der Goinger Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss „Pro Radweg“. Auslöser dafür ist eine neue Goinger Bürgerinitiative, die unter anderem von Florian Manzenreiter mitgegründet wurde.

Inititiative will positive Sti ...

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