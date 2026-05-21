Neue Goinger Bürgerinitiative „Pro-Radlweg“ fordert Tempo im Wegausbau

Das Thema „Radwege“ hat in den vergangenen Jahren auch im Bezirk Kitzbühel zunehmend an Bedeutung gewonnen. In den meisten Gemeinden wird der Ausbau mittlerweile massiv vorangetrieben. In seiner jüngsten Sitzung fasste nun auch der Goinger Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss „Pro Radweg“. Auslöser dafür ist eine neue Goinger Bürgerinitiative, die unter anderem von Florian Manzenreiter mitgegründet wurde.



Inititiative will positive Sti ...