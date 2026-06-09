Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler, Feuerwehrkommandant Andreas Reisch und Sicherheits-Str. Alexander Gamper (von links) präsentieren die neu angekauften Erste-Hilfe-Boxen für Hochwasser.
Neue Flutboxen helfen die Kitzbüheler Feuerwehr zu entlasten
Überflutete Keller, wasserüberspülte Straßen und golfballgroße Hagelkörner – der 27. Juni 2025 blieb den Mitgliedern der Feuerwehr Kitzbühel besonders in Erinnerung. Das erste schwere Unwetter des vergangenen Sommers hatte es in sich: Insgesamt mussten 39 Einsätze abgearbeitet werden.
„Viele dieser Einsätze erforderten lediglich das Abpumpen von Wasser, wofür nicht zwingend dauerhaft Feuerwehrpersonal vor Ort sein müsste“, schildert Feuerwehr ...