In Kitzbühel werden auf der Pass Thurn Bundesstraße (B 161) die Sanierungsarbeiten in den kommenden Wochen fortgesetzt. Davon betroffen ist heuer der Abschnitt vom Lebenbergtunnel bis zum ÖAMTC-Stützpunkt.
Neue Baustellen auf B 161 in Kitzbühel: Sanierung wird fortgesetzt
Das Baubezirksamt Kufstein setzt die Belagsarbeiten auf der Pass Thurn Straße in Kitzbühel fort. Von Ende April bis Mitte Mai 2026 wird der schadhafte Fahrbahnbelag auf der Pass Thurn Straße/St. Johanner Straße großflächig erneuert.
Schwere Schäden am Straßenbelag werden behoben
Konkret handelt es sich dabei um den Abschnitt vom Knoten Lebenbergtunnel bis zum ÖAMTC-Stützpunkt. „Um die Verkehrssicherheit und Infrastrukturqu ...