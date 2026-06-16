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Kitzbüheler Anzeiger
Vogelrettung1_FFFieberbrunn

Die Mitglieder der Feuerwehr Fieberbrunn konnten mit Hilfe ihrer Kollegen aus St. Johann, die mit der Drehleiter ausgerückt waren, das Netz an der Wand vorsichtig öffnen. So konnten die Vögerl wieder zu ihren Nestern.

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Fieberbrunn

von Margret Klausner
16. Juni 2026

Netz versperrte Brutplätze: Fieberbrunner Feuerwehr rettete Vögel

Der anwachsenden Taubenpopulation, die naturgemäß auch mit einer stärkeren Verschmutzung einhergeht, wollten Fieberbrunner Hausbesitzer Herr werden. Sie engagierten dafür eine Fachfirma, die auf entsprechende Vergrämungsmaßnahmen spezialisiert ist. Die Experten suchten den Einsatzort zwar mit einer Sonde ab, fanden jedoch keine Hinweise auf Brutstätten und spannten schließlich Netze über die Hausfassade, um die Tauben fernzuhalten.

Ein aufm ...

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