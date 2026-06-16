Netz versperrte Brutplätze: Fieberbrunner Feuerwehr rettete Vögel

Der anwachsenden Taubenpopulation, die naturgemäß auch mit einer stärkeren Verschmutzung einhergeht, wollten Fieberbrunner Hausbesitzer Herr werden. Sie engagierten dafür eine Fachfirma, die auf entsprechende Vergrämungsmaßnahmen spezialisiert ist. Die Experten suchten den Einsatzort zwar mit einer Sonde ab, fanden jedoch keine Hinweise auf Brutstätten und spannten schließlich Netze über die Hausfassade, um die Tauben fernzuhalten.



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