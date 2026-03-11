Nach Hotel-Aus doch neue Betten für Going

Im Juni 2025 wurden die Goinger zu den Urnen gerufen – der ersten Volksbefragung in der Geschichte des Dorfes gingen intensive Diskussionen voraus.



Im Mittelpunkt stand das geplante Hotelprojekt bei der Talstation der Astbergbahn. Die Bevölkerung entschied darüber, ob die Gemeinde die notwendigen raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines Hotels schaffen soll. Das von den Bergbahnen geplante Projekt sah ein Hotel mit rund 288 Betten, G ...