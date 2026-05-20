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  3. Nach brutaler Katzentötung wird Brixen von Hasswelle überrollt
Kitzbüheler Anzeiger
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In Brixen herrscht derzeit Ausnahmezustand – zwei der vier Täter sollen aus der Gemeinde stammen.

ABO PUR

Brixen

von Margret Klausner
20. Mai 2026

Nach brutaler Katzentötung wird Brixen von Hasswelle überrollt

Es ist ein Vorfall, der erschaudern lässt: In den Sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das zeigt, wie zwei Männer eine Katze brutal quälen und schließlich erschlagen. Auf dem grausamen Mitschnitt sind zwei Männer zu sehen, die zunächst versuchen, eine kleine helle Katze mit einem Bolzenschussgerät zu töten. Nachdem das Tier den brutalen Angriff zunächst überlebt, zappelt und zuckt es weiter. Einer der Beteiligten greift daraufhin zu einer Schneeschaufel und s ...

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