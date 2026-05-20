Nach brutaler Katzentötung wird Brixen von Hasswelle überrollt

Es ist ein Vorfall, der erschaudern lässt: In den Sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das zeigt, wie zwei Männer eine Katze brutal quälen und schließlich erschlagen. Auf dem grausamen Mitschnitt sind zwei Männer zu sehen, die zunächst versuchen, eine kleine helle Katze mit einem Bolzenschussgerät zu töten. Nachdem das Tier den brutalen Angriff zunächst überlebt, zappelt und zuckt es weiter. Einer der Beteiligten greift daraufhin zu einer Schneeschaufel und s ...