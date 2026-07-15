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Kitzbüheler Anzeiger
Judoklub Kirchdorf

Mit der letzten Gürtelprüfung endete das Judo-Training in Kirchdorf nach 15 Jahren.

Foto: Burger
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Kirchdorf

von Kitzbüheler Anzeiger
15. Juli 2026

Nach 15 Jahren endet Judo-Standort Kirchdorf

Mit der Gürtelprüfung ging in Kirchdorf eine Ära zu Ende: Nach 15 Jahren wird das Judo-Training am Standort eingestellt. Gleichzeitig verabschiedete sich der Verein von den beiden langjährigen Trainern Oliver Kuhlkamp und Rupert Oblasser, die das Training über viele Jahre mit großem Engagement, Geduld und Fachwissen geprägt haben. Neben den judospezifischen Techniken vermittelten sie vor allem Werte wie Respekt, Disziplin, Fairness und Zusammenhalt.

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