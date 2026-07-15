Mustermanns im Urlaub: Ein Sommermärchen.

Kurz vor Schulschluss bleibt immer noch etwas zu tun: Der Nudelsalat für das Abschlussfest, Sonnencreme für den Urlaub besorgen, den extra großen Berg Wäsche für die Reise waschen. Frau Mustermann schupft alles vorbildlich (auch wenn sie beinahe Sonnenmilch statt Mayonnaise in den Nudelsalat ... naja, geschmacklich besser als Weichspüler).



Herr Mustermann mäht noch mal den Rasen, denn was sollen die Nachbarn denken, wenn das Grünzeug wuchert. Eigentlich will er auch noch die Fenster putzen aber es sieht nach Regen aus, also lassen wir‘s gut sein bis nach dem Urlaub. Der Zeugnistag ist da, um Punkt zwölf Uhr sitzen die Mustermanns im Auto und los geht die lustige Fahrt Richtung Süden. Bis zur letzten Sekunde haben die Eltern Mustermann den großen Haufen Arbeit auf ihren Schreibtischen beackert, damit nicht zu viel liegen bleibt – aber hey, jetzt ist Urlaub und sie werden sich richtig entspannen.



Unentspannt wird es erst dann, wenn Musterkind eins ständig auf der Fahrt auf‘s Klo und sich Musterkind zwei schlussendlich dank Hitze und übriggebliebenem Nudelsalat aus der Tupperdose übergeben muss. Das hält sie jedoch nicht lange auf, denn wenn es um diese eine Woche Urlaub geht, haben sie die Entschlossenheit eines Samurai-Kriegers. Sieben Tage später sind sie wieder da: Schön war‘s.



Nächstes Jahr dann wieder – verlassen Sie sich drauf!