Musikschule und Kapelle in Fieberbrunn unter einem Dach vereint

In Fieberbrunn dominieren derzeit die Baumaschinen: Der erste Teil der Dorfplatzgestaltung samt neuem Musikpavillon ist abgeschlossen, der Bau des neuen Feuerwehrzentrums läuft auf Hochtouren. In dem Neubau, den die Tiroler Wohnbau realisiert, werden künftig alle drei Feuerwehren der Gemeinde – Dorf, Rosenegg und Pfaffenschwendt – unter einem Dach vereint. Die Nachnutzung des alten Feuerwehrhauses steht bereits seit drei Jahren fest.



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