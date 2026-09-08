Museumsfest in der Hinterobernau begeistert

Das Museumsfest beim Bauernhausmuseum Hinterobernau stand wieder ganz im Zeichen von bäuerlicher Tradition, regionaler Küche und altem Handwerk. Ein Fest für Jung und Alt, musikalisch umrahmt von der „Hofer-Sinnesbergmusik“.



Für regionale Kulinarik war bestens gesorgt. Neben den beliebten „Blattln“ mit Kraut, den Pressknödeln und den selbstgebackenen Kuchen wurden die fleißigen Helfer des Museumsvereins vom Kochstammtisch aus St. Johann unterstützt. So kam neben dem kulturellen Erlebnis auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz.



Besonders interessiert waren die zahlreichen Besucher am Brotbacken im alten Holz-ofen, am Wissen über die Bienenvölker und deren Produkte sowie an den Vorführungen des alten Handwerks. So konnte man miterleben, wie ein Wasserrohr gebohrt und ein Brunnen ausgehackt wurde, oder den geschickten Händen des Korbflechters zusehen.



Kinder bastelten Hoamfoahrer-Buschn

Zu besichtigen gab es auch das „Doggelmachen“, das Anfertigen von Kräuterkissen, das Sockenstricken oder das Bedienen des Spinnrades. Die Handwerker vermittelten anschaulich, wie viel Können, Geduld und Erfahrung einst hinter den Dingen des täglichen Lebens steckten.