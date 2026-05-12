Museum Kitzbühel zeigt Lebensraum Schwarzsee

Der Schwarzsee ist vieles zugleich: Naturraum, Erholungsgebiet, Wirtschaftsgrundlage, Forschungsobjekt und Hauptakteur der neuen Sonderausstellung im Museum Kitzbühel, die am Freitagabend eröffnet wurde. „Biber, Birke, Badegast. Der Lebensraum Schwarzsee“ lautet ihr Titel und bereits das riesige Interesse zum Auftakt zeigte, wie sehr das Thema die Menschen bewegt.



„Es liegt auch daran, dass der Schwarzsee ein emotionales Thema ist“, sagte Muse ...