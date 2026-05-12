Wido Sieberer, Marianne Erber, Melanie Wiener (Abt. für Kultur des Landes Tirol), René Zumtobel (Landesrat für Naturschutz), Klaus Winkler (Bürgermeister), Claudia Hagsteiner (Abgeordnete zum Tiroler Landtag), Clemens Geitner (Institut für Geografie an der Uni Innsbruck) und Felix Lassacher (Naturschutzabteilung des Landes Tirol).
Museum Kitzbühel zeigt Lebensraum Schwarzsee
Der Schwarzsee ist vieles zugleich: Naturraum, Erholungsgebiet, Wirtschaftsgrundlage, Forschungsobjekt und Hauptakteur der neuen Sonderausstellung im Museum Kitzbühel, die am Freitagabend eröffnet wurde. „Biber, Birke, Badegast. Der Lebensraum Schwarzsee“ lautet ihr Titel und bereits das riesige Interesse zum Auftakt zeigte, wie sehr das Thema die Menschen bewegt.
„Es liegt auch daran, dass der Schwarzsee ein emotionales Thema ist“, sagte Muse ...