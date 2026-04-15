Museum-Kitzbühel Förderverein wählte

Bei der Generalversammlung des Museum Kitzbühel Fördervereins wurde der Vorstand rund um Präsidentin Barbara Planer einstimmig für eine weitere Amtszeit bestätigt. Neben ihr bleiben Bernd Maier (Kassier) und Christoph Steiner (Schriftführer) im Amt. Ein schmerzlicher Verlust traf den Verein im Dezember mit dem plötzlichen Ableben des Beiratsmitglieds Friedl Capellari.



Der neu gewählte Beirat bleibt personell unverändert mit Wido Sieberer (Vorsi ...