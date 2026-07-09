Motel statt Luxus: 300 Betten für aktive Gäste in Oberndorf

Die Gemeinde Oberndorf ist ein begehrtes Pflaster, wenn es um Hotelprojekte geht. Erst vor Kurzem wurden – wie berichtet – die Pläne für den Bau eines Luxushotels im Bereich Reinache bekannt. Während Bürgermeister Hans Schweigkofler diesem Vorhaben derzeit noch mit Skepsis begegnet, fällt die Resonanz auf ein weiteres Hotelprojekt, das in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde, deutlich positiver aus.

Grundbesitzer Stefan Lindner präsentie ...