01: Moderator Stefan Steinacher über Höhen und Tiefen in seiner Karriere

Vom Dorfplatz in Fieberbrunn auf die größten Bühnen des internationalen Sports: Stefan Steinacher zählt heute zu den bekanntesten Eventmoderatoren im deutschsprachigen Raum. Ob beim Hahnenkamm-Rennen, Ski-Weltmeisterschaften oder anderen internationalen Großevents – der Tiroler sorgt dort für Stimmung, Emotionen und unvergessliche Momente.



In dieser Folge spricht Steinacher über seinen ungewöhnlichen Weg vom angehenden Skirennläufer zum „Mikromann“ der Skiwelt, über Druck, Leidenschaft und die Kunst, Menschen zu begeistern. Außerdem erzählt er, wie aus einer Idee das erfolgreiche „Fan TV“ entstand, warum Geschichten wichtiger sind als Ergebnisse – und weshalb echte Emotionen auch in einer schnelllebigen Welt unverzichtbar bleiben.