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Kitzbüheler Anzeiger
Rehkitzretter_Gruppe_2026_v2.jpg

Zahlreiche Rehe konnten auch heuer wieder von den Rehkitzrettern geborgen werden: Daniela Kogler, Johanna Ehrensberger, Stefan Kogler und Hubert Linthaler (von links).

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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
08. Juli 2026

Mit Hilfe von Drohnen Kitze vor Mähtod gerettet

Wenn im Mai und Juni die erste Mahd beginnt, startet für die Rehkitzretter die intensivste Zeit des Jahres. Während der Setzzeit bringen Rehgeißen ihre Kitze im hohen Gras zur Welt. Das natürliche Verhalten der Jungtiere, sich bei Gefahr regungslos zu ducken, schützt sie zwar vor Fressfeinden, wird bei Mäharbeiten jedoch zur tödlichen Falle. Für Landwirte bleiben die Tiere meist unsichtbar und können von den Mähwerken schwer verletzt oder getötet werden.

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