Der Bürgermeister prägte die erste Sondermünze des 100. Jahrmarkts. Im Bild: Georg Wurzenrainer, Moni Stuefer, Michael Schwanninger, Bgm. Klaus Winkler, Josef Brunner und Benjamin Sathrum (von links).
Mehr als 9.000 Besucher feierten am 100. Jahrmarkt
Kaum ein Jahrmarkt ohne Regenguss – das wissen nicht nur Veranstalter und Vereine, sondern auch passionierte Jahrmarktbesucher schon längst. Auch bei der 100. Auflage des traditionsreichen Kitzbüheler Sommernachtsfests hat sich diese Erfahrung bewahrheitet – wieder einmal: Eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn zogen schwarze Gewitterwolken auf und es schüttete wie aus Kübeln, so dass der für 16 Uhr angekündigte Festeinmarsch um eine Stunde verschoben ...