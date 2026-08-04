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Kitzbüheler Anzeiger
Jahrmarkt 2026

Der Bürgermeister prägte die erste Sondermünze des 100. Jahrmarkts. Im Bild: Georg Wurzenrainer, Moni Stuefer, Michael Schwanninger, Bgm. Klaus Winkler, Josef Brunner und Benjamin Sathrum (von links).

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
04. August 2026

Mehr als 9.000 Besucher feierten am 100. Jahrmarkt

Kaum ein Jahrmarkt ohne Regenguss – das wissen nicht nur Veranstalter und Vereine, sondern auch passionierte Jahrmarktbesucher schon längst. Auch bei der 100. Auflage des traditionsreichen Kitzbüheler Sommernachtsfests hat sich diese Erfahrung bewahrheitet – wieder einmal: Eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn zogen schwarze Gewitterwolken auf und es schüttete wie aus Kübeln, so dass der für 16 Uhr angekündigte Festeinmarsch um eine Stunde verschoben ...

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