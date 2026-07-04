Mehr als 23.000 Einsätze: Rotes Kreuz zieht Bilanz

Im Alpenrosensaal in Westendorf blickte die Bezirksstelle Kitzbühel des Roten Kreuzes bei ihrer Bezirksgeneralversammlung auf ein arbeitsintensives Jahr 2025 zurück. Bezirksstellenleiter Daniel Hofer präsentierte die Leistungsbilanz und dankte allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, Zivildienern sowie Teilnehmern des Freiwilligen Sozialjahres für ihren Einsatz.



Die Zahlen unterstreichen die Bedeutung des Roten Kreuzes im Bezirk: In ...