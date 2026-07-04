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Kitzbüheler Anzeiger
RotesKreuz_Ehrung

Bezirksstellenleiter Daniel Hofer, LA Claudia Hagsteiner, Gerhard Trenker – er erhielt das Dienstjahresabzeichen in Gold für 60-jähriges Engagement, GF Bernhard Gschnaller und Andreas Karl (v.l.n.r).

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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
04. Juli 2026

Mehr als 23.000 Einsätze: Rotes Kreuz zieht Bilanz

Im Alpenrosensaal in Westendorf blickte die Bezirksstelle Kitzbühel des Roten Kreuzes bei ihrer Bezirksgeneralversammlung auf ein arbeitsintensives Jahr 2025 zurück. Bezirksstellenleiter Daniel Hofer präsentierte die Leistungsbilanz und dankte allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, Zivildienern sowie Teilnehmern des Freiwilligen Sozialjahres für ihren Einsatz.

Die Zahlen unterstreichen die Bedeutung des Roten Kreuzes im Bezirk: In ...

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