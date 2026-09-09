Match for Impact: Wie das mit der Nachhaltigkeit auch was wird

Nachhaltigkeit ist längst in aller Munde. Der grundsätzliche Konsens ist da – doch sobald es um die konkrete Umsetzung im eigenen Betrieb geht, wird es oft schwierig. Das Thema ist breit, die Anforderungen vielfältig und der richtige Ansatzpunkt nicht immer leicht zu finden. Dass es mit dem Umstieg von dreilagigem auf zweilagiges Klopapier allein nicht getan ist, dürfte den meisten klar sein.



Rund 20 Teilnehmer in der Homebase

Aber wo fa ...