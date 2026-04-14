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Kitzbüheler Anzeiger
Marlies Kerscher Vernissage

Fritz Eller und Marlies Kerscher bei der Ausstellungs-Eröffnung.

Foto: Kurt Pfeiffer
ABO PUR

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
14. April 2026

Marlies Kerscher lud zur Vernissage

Die Vernissage von Marlies Kerscher wurde zu einem gelungenen Abend und lockte zahlreiche kunstinteressierte Besucher in den großen Saal des Altenwohnheimes in Kitzbühel. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger, die Gemeinderätinnen Hedwig Heidegger und Andrea Watzl sowie Gemeinderat Hermann Lechner sowie Silvia Huber-Hölzl, Geschäftsführerin des Altenwohnheims Kitzbühel.

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