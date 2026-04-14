Marlies Kerscher lud zur Vernissage

Die Vernissage von Marlies Kerscher wurde zu einem gelungenen Abend und lockte zahlreiche kunstinteressierte Besucher in den großen Saal des Altenwohnheimes in Kitzbühel. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger, die Gemeinderätinnen Hedwig Heidegger und Andrea Watzl sowie Gemeinderat Hermann Lechner sowie Silvia Huber-Hölzl, Geschäftsführerin des Altenwohnheims Kitzbühel.



Gründungsmitgl ...