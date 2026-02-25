Zum Inhalt springen
Eisstockschießens der Marketenderinnen des Kameradschaftsbundes
Mirjam Auberger aus Hopfgarten (Mitte) mit der begehrten Schneidfeder. Kathi Brantner und Adi Brantner gratulierten herzlich.
Foto: Kameradschaftbund
Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
25. Februar 2026

Marketenderinnen „Moarn“

Zum zehnjährigen Jubiläum luden die Marketenderinnen des Kameradschaftsbundes Bezirk Kitzbühel zum traditionellen Eisstockschießen auf die Natureisbahn des ESV Endland in Waidring.

Bei besten Bahnbedingungen entwickelte sich die von Kathi Brantner und Bezirksobmann Hans-Peter Koidl ins Leben gerufene Veranstaltung erneut zu einem vollen Erfolg. Insgesamt nahmen 43 Personen teil, darunter 28 Marketenderinnen sowie Obmänner beziehungsweise d ...

