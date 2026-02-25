Marketenderinnen „Moarn“

Zum zehnjährigen Jubiläum luden die Marketenderinnen des Kameradschaftsbundes Bezirk Kitzbühel zum traditionellen Eisstockschießen auf die Natureisbahn des ESV Endland in Waidring.



Bei besten Bahnbedingungen entwickelte sich die von Kathi Brantner und Bezirksobmann Hans-Peter Koidl ins Leben gerufene Veranstaltung erneut zu einem vollen Erfolg. Insgesamt nahmen 43 Personen teil, darunter 28 Marketenderinnen sowie Obmänner beziehungsweise d ...