Auch am Freitag und Samstag geht das Feiern weiter:

Bei den Raiffeisen Biathlon Partys im Kulturhaus Hochfilzen stehen am Freitag Die Zrupft’n und Wildbach auf der Bühne.

Am Samstag sorgt Marc Pircher gemeinsam mit DJ Daniel Düsenflitz für Partystimmung.

In Fieberbrunn laden das Castello, die S4 Alm und die D&D Tenne mit Live-Musik und DJs zum Weiterfeiern ein.