Biathlon live erleben, Musik genießen und gemeinsam feiern. Das Weltcupwochenende in Hochfilzen hat auch abseits der Strecke einiges zu bieten
Kultur
Marc Pircher, Wildbach & Co.: Hochfilzen feiert Biathlon
Wenn die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt vom 3. bis 6. Dezember 2026 in
Hochfilzen um Weltcuppunkte kämpfen, ist auch abseits der Loipe beste Stimmung garantiert.
Marc Pircher, Wildbach, Die Zrupft’n und Jabberwalky sorgen gemeinsam mit DJs
und weiteren Musikgästen für ein Wochenende voller Musik, Unterhaltung und Weltcupfieber.
Im FanVillage bringt die ORF-Tirol-Bühne mit DJ Alex Weber, Experten-Talks mit Christoph Sumann und musikalischen Gästen wie Marc Pircher und Julia Buchner Stimmung ins Stadion.
In der FanHalle spielen an allen drei Tagen die Danzl Manda live.
Auch am Freitag und Samstag geht das Feiern weiter:
Bei den Raiffeisen Biathlon Partys im Kulturhaus Hochfilzen stehen am Freitag Die Zrupft’n und Wildbach auf der Bühne.
Am Samstag sorgt Marc Pircher gemeinsam mit DJ Daniel Düsenflitz für Partystimmung.
In Fieberbrunn laden das Castello, die S4 Alm und die D&D Tenne mit Live-Musik und DJs zum Weiterfeiern ein.
Also: Biathlon live erleben, Musik genießen und gemeinsam feiern.
Das Weltcupwochenende in Hochfilzen hat auch abseits der Strecke einiges zu bieten