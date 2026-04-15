Liste Fritz: WKO-Studie unter der Lupe

Mit einer neuen Studie, die Univ.-Prof. Jürgen Huber erstellt hat, haben die Verantwortlichen der Liste Fritz auf eine Studie, die die Wirtschaftskammer im Sommer des Vorjahres präsentierte, reagiert.



Klubobmann Markus Sint und Jürgen Huber stellten dabei eine Gegenrechnung vor. Während die WKO-Studie den legalen Freizeitwohnsitzen im Bezirk eine jährliche zusätzliche Wertschöpfung von 192,3 Millionen Euro und 1.758 Beschäftigungsverhältnisse ...