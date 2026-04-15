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Kitzbüheler Anzeiger
Liste Fritz_Markus Sint_Jürgen Huber_2026_Stefan Pletzer

Markus Sint (Liste Fritz) mit Univ.-Prof. Jürgen Huber (rechts) präsentieren ihre Freizeitwohnsitz-Studie.

Foto: Stefan Pletzer
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Bezirk

15. April 2026

Liste Fritz: WKO-Studie unter der Lupe

Mit einer neuen Studie, die Univ.-Prof. Jürgen Huber erstellt hat, haben die Verantwortlichen der Liste Fritz auf eine Studie, die die Wirtschaftskammer im Sommer des Vorjahres präsentierte, reagiert.

Klubobmann Markus Sint und Jürgen Huber stellten dabei eine Gegenrechnung vor. Während die WKO-Studie den legalen Freizeitwohnsitzen im Bezirk eine jährliche zusätzliche Wertschöpfung von 192,3 Millionen Euro und 1.758 Beschäftigungsverhältnisse ...

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