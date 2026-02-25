Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Angel of Light Konzert des Sinfonisches Blasorchester
Das Sinfonische Blasorchester Kitzbühel unter dem Dirigenten Daniel Neuschmid brillierte bei der Konzertgala des Rotary Clubs im Kitzbüheler K3.
Foto: Toni Niederwieser
Kitzbühel

von Elisabeth Standl
25. Februar 2026

Lichterfüllte Konzertgala in Kitzbühel

Ganz dunkel war es im Saal zu Beginn des Konzertes, vor Spannung konnte man eine Stecknadel fallen hören – plötzlich ertönte von der Galerie die klare und wunderschöne Stimme der vielfach ausgezeichneten und bekannten Sopranistin Martina Hetzenauer aus Kössen. Ein gewaltiger, fulminanter Auftakt des 71 Köpfe starken SPOK-Sinfonisches Blasorchester Kitzbühel folgte und nicht nur real, sondern auch musikalisch ging das Licht an. Man spürt förmlich die Sonne aufg ...

