Lichterfüllte Konzertgala in Kitzbühel

Ganz dunkel war es im Saal zu Beginn des Konzertes, vor Spannung konnte man eine Stecknadel fallen hören – plötzlich ertönte von der Galerie die klare und wunderschöne Stimme der vielfach ausgezeichneten und bekannten Sopranistin Martina Hetzenauer aus Kössen. Ein gewaltiger, fulminanter Auftakt des 71 Köpfe starken SPOK-Sinfonisches Blasorchester Kitzbühel folgte und nicht nur real, sondern auch musikalisch ging das Licht an. Man spürt förmlich die Sonne aufg ...