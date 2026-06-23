"La Gondola 33" für Kitz-Sieger Franzoni

Wer auf der Kitzbüheler Streif triumphiert, ist automatisch ein Held auf Lebenszeit. Eine Legende, deren Namen in Kitzbühel nicht nur in die Tafel der Sieger gemeißelt wird, sondern vor allem auf einer knallroten Gondelkabine der Hahnenkammbahn verewigt wird.



Diese große Ehre gebührte heuer Giovanni Franzoni. Der Mann mit dem Pflaster auf der Nase und den vielen im Zielraum vergossenen Tränen begeisterte am 24. Jänner mit seinem fulminanten Ritt über die ...