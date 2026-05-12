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Kitzbüheler Anzeiger
Schwarzsee Parken

Kitzbühel stadtführung reagierte auf die Kritik aus der Bevölkerung: Zwei Stunden Parken sind am Schwarzsee ab 1. Juni gebührenfrei.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
12. Mai 2026

Kurzparkzone am Schwarzsee tritt mit 1. Juni in Kraft

Zwei Parkautomaten werden auf dem öffentlichen Parkplatz beim Stadtbad aufgestellt. „Einer beim Eingang zur Badeanstalt und der andere bei der Abzweigung zum Rundweg im Bereich des Moorbads“, schildert Verkehrsstadtrat Hermann Huber (VP). Fix ist, dass die Kurzparkzone mit 1. Juni in Kraft treten wird. Die Abgaben sind ganzjährig und täglich von 6 bis 24 Uhr zu entrichten.

Neu: 120 Minuten sind gebührenfrei
Aufgrund der kritisch ...

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