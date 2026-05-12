Kurzparkzone am Schwarzsee tritt mit 1. Juni in Kraft

Zwei Parkautomaten werden auf dem öffentlichen Parkplatz beim Stadtbad aufgestellt. „Einer beim Eingang zur Badeanstalt und der andere bei der Abzweigung zum Rundweg im Bereich des Moorbads“, schildert Verkehrsstadtrat Hermann Huber (VP). Fix ist, dass die Kurzparkzone mit 1. Juni in Kraft treten wird. Die Abgaben sind ganzjährig und täglich von 6 bis 24 Uhr zu entrichten.



Neu: 120 Minuten sind gebührenfrei

Aufgrund der kritisch ...