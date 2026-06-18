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Kitzbüheler Anzeiger
Herztakt

Bergdoktor Hans Sigl avancierte tzm "Rosenkavalier".

Foto: Matthias Henschle
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Bezirk

von Alexandra Fusser
18. Juni 2026

Kultur im HerzTakt

Vier Tage lang stand Scheﬀau im Zuge des Festivals HerzTakt 2026 ganz im Zeichen von Musik, Kultur und besonderen Begegnungen. Geboten wurde dabei ein Programm auf hohem künstlerischen Niveau, das mit der Operette „Csardasfürstin“ glanzvoll eröffnet wurde.

Einer der heimischen Publikumslieblinge stand mit der Tirolerin Nadine Beiler, einst bekannt geworden durch den Eurovision Song Contest, auf der Bühne vor dem Wilden Kaiser. Die stimmgewaltige Sän ...

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