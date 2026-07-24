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Kitzbüheler Anzeiger
Maurer Symbolbild

In der Bauwirtschaft ist im heurigen Sommer eine Verbesserung zu bemerken. Die aktuelle Lagebeurteilung bleibt solide.

Foto: Fotolia
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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
24. Juli 2026

Konjunktur in Tirol: Unsicherheit nimmt zu

Tirols Wirtschaft präsentiert sich im Sommer 2026 auf den ersten Blick erstaunlich stabil, wie der TOP-Tirol Konjunkturbarometer der Wirtschaftskammer zeigt. Der Geschäftsklimaindex liegt mit 18,1 Punkten exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Doch hinter dieser Konstanz verbirgt sich eine deutliche Verschiebung: Während sich Verkehr und Bauwirtschaft positiv entwickeln, verlieren Handel, Gewerbe sowie Information und Consulting an Dynamik. Gleichzeitig ...

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