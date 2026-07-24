Konjunktur in Tirol: Unsicherheit nimmt zu

Tirols Wirtschaft präsentiert sich im Sommer 2026 auf den ersten Blick erstaunlich stabil, wie der TOP-Tirol Konjunkturbarometer der Wirtschaftskammer zeigt. Der Geschäftsklimaindex liegt mit 18,1 Punkten exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Doch hinter dieser Konstanz verbirgt sich eine deutliche Verschiebung: Während sich Verkehr und Bauwirtschaft positiv entwickeln, verlieren Handel, Gewerbe sowie Information und Consulting an Dynamik. Gleichzeitig ...