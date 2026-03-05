Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Kössener suchen Käufer für den alten Kindergarten
Kitzbüheler Anzeiger
a_KindergartenKössen_10_2026_Klausner
Wo noch im Vorjahr Kinderlachen zu hören war, ist es wie ausgestorben. Die Gemeinde will das Gebäude bzw. den Grund verkaufen.
Foto: Margret Klausner
ABO PUR

Kössen

von Margret Klausner
05. März 2026

Kössener suchen Käufer für den alten Kindergarten

Rund 1.800 Quadratmeter Grund mit Altbestand in bester Lage im Kössener Zentrum – so lautete die Kurzbeschreibung eines ganz besonderen Immobilienangebotes im Zentrum der Kaiserwinklgemeinde. Der Verkäufer ist nämlich die Gemeinde Kössen selbst. Das Gebäude beherbergte über Jahrzehnte den Kindergarten. Im Herbst des Vorjahres übersiedelten die kleinen Kössener in das neue Bildungszentrum – seitdem steht das Haus leer.

Der Neubau des Bildungszentr ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche