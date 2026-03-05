Kössener suchen Käufer für den alten Kindergarten

Rund 1.800 Quadratmeter Grund mit Altbestand in bester Lage im Kössener Zentrum – so lautete die Kurzbeschreibung eines ganz besonderen Immobilienangebotes im Zentrum der Kaiserwinklgemeinde. Der Verkäufer ist nämlich die Gemeinde Kössen selbst. Das Gebäude beherbergte über Jahrzehnte den Kindergarten. Im Herbst des Vorjahres übersiedelten die kleinen Kössener in das neue Bildungszentrum – seitdem steht das Haus leer.



Der Neubau des Bildungszentr ...