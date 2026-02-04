Körperverletzungen in Westendorf – Beschuldigter ausgeforscht

Am 1. Februar 2026 kam es gegen 22:50 Uhr in einem Lokal in Westendorf zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In weiterer Folge schlugen zwei zunächst unbekannte Männer plötzlich auf einen 29-jährigen Niederländer ein. Der Mann stürzte zu Boden und wurde von den Tätern auch noch mit Füßen attackiert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann i. T. eingeliefert.



Ein weiterer 29-jähriger Niederländer fertigte im Zuge des Vorfalls ein Foto von einem der mutmaßlichen Täter an. Kurz darauf, gegen 22:55 Uhr, kam es wegen dieser Fotoaufnahme erneut zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Die beiden Unbekannten rissen den Mann zu Boden und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. Dem Opfer gelang die Flucht in ein nahegelegenes Gebäude. Er wurde ebenfalls unbestimmten Grades verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.



Nachtrag:

Aufgrund eines Hinweises sowie eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte am 3. Februar 2026 gegen 20:15 Uhr ein 32-jähriger niederländischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgeforscht werden. Der Mann zeigte sich geständig und wurde einvernommen. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie verwaltungsrechtlich an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.