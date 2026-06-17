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Kitzbüheler Anzeiger
Wiesensee_Walk

Dank des vielen Regens in den letzten Tagen hat sich der Wiesensee wieder gut gefüllt. Wie lange das so bleibt, wird sich zeigen.

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Hochfilzen

von Margret Klausner
17. Juni 2026

Klimawandel setzt dem Wiesensee immer stärker zu

Er gehört zu den schönsten Flecken im Bezirk: Der Wiesensee gilt als besonderes Naturjuwel und beliebtes Naherholungsgebiet für Einheimische und Gäste. Zum einen befindet sich dort die Kneippanlage, zum anderen führt der Biathlon-WM-Pfad vorbei. Gleichzeitig ist der See seit Jahren ein besonderes Sorgenkind der Gemeinde, wie Bürgermeister Konrad Walk bestätigt. Der See, der sich im Besitz einer kirchlichen Stiftung (Riester’sche Priesterhausstiftung Salz ...

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