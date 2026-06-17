Klimawandel setzt dem Wiesensee immer stärker zu

Er gehört zu den schönsten Flecken im Bezirk: Der Wiesensee gilt als besonderes Naturjuwel und beliebtes Naherholungsgebiet für Einheimische und Gäste. Zum einen befindet sich dort die Kneippanlage, zum anderen führt der Biathlon-WM-Pfad vorbei. Gleichzeitig ist der See seit Jahren ein besonderes Sorgenkind der Gemeinde, wie Bürgermeister Konrad Walk bestätigt. Der See, der sich im Besitz einer kirchlichen Stiftung (Riester’sche Priesterhausstiftung Salz ...