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Kitzbüheler Anzeiger
Sonja Pikart Kolpinghaus

Sonja Pikart begeisterte das Publikum.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Kitzbühel

von Bianca Riegel
16. April 2026

Kleinkunst feiert Comeback im Kolpinghaus Kitzbühel

Nach 942 Tagen des Wartens ist es endlich so weit: Die Kleinkunst ist zurück mit Kabarett und das im Kolpinghaus und damit genau dort, wo ihre jüngere Geschichte in Kitzbühel ihren Anfang nahm. Doris Wörle und Peggo Jöchl begrüßten das Publikum herzlich und zeigten sich sichtlich bewegt. Nach Stationen im Café Praxmair und einem emotionalen Abschied am 10. September 2023 ist die Rückkehr an den Ursprungsort ein besonderer Moment für die Szene.

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