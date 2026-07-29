Kleine Hakenkreuze rufen deutsche Justiz auf den Plan

Mit derart massiven Nachwehen dürften die Schützen aus Waidring, Fieberbrunn und St. Ulrich wohl nicht gerechnet haben: Sie sind ins Visier der deutschen Justiz geraten – damit ist die Sache für sie noch lange nicht ausgestanden.



Wie berichtet, waren rund 50 Traditionsschützen aus Waidring, St. Ulrich und Fieberbrunn nach einer Ausrückung zum 70. Geburtstag von Erzbischof Franz Lackner bei Bad Reichenhall in eine Kontrolle der deutschen Bundespolizei g ...