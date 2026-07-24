Kitzbühler Nachwuchs-Triathleten erfolgreich

Erfolgreicher Ausflug nach Niederösterreich für die Tri Kids des Triathlonvereins Kitzbühel: Beim Mostiman, der zugleich zur ÖTRV-Cup-Wertung zählt, überzeugten die Nachwuchsathleten mit starken Leistungen gegen Konkurrenz aus ganz Österreich.



Für das Highlight des Tages sorgte Lilith Bachmair, die sich bei den Schülerinnen C mit einer beeindruckenden Vorstellung den Klassensieg sicherte. Ebenfalls in dieser Altersklasse erreichten Julian und Jonas Auer die Plätze elf und zwölf und sammelten wertvolle Erfahrungen im ÖTRV-Cup.



Laurena Viertl zeigte in der Jugendklasse ein konstantes Rennen über alle drei Disziplinen und belegte den ausgezeichneten siebten Platz.