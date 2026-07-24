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Kitzbüheler Anzeiger
Lilith Bachmair Triathlonverein Kitzbühel 2026

Großer Jubel bei Lilith Bachmair über den Klassensieg beim Mostiman.

Foto: Triathlonverein Kitzbühel

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
24. Juli 2026

Kitzbühler Nachwuchs-Triathleten erfolgreich

Erfolgreicher Ausflug nach Niederösterreich für die Tri Kids des Triathlonvereins Kitzbühel: Beim Mostiman, der zugleich zur ÖTRV-Cup-Wertung zählt, überzeugten die Nachwuchsathleten mit starken Leistungen gegen Konkurrenz aus ganz Österreich.

Für das Highlight des Tages sorgte Lilith Bachmair, die sich bei den Schülerinnen C mit einer beeindruckenden Vorstellung den Klassensieg sicherte. Ebenfalls in dieser Altersklasse erreichten Julian und Jonas Auer die Plätze elf und zwölf und sammelten wertvolle Erfahrungen im ÖTRV-Cup.

Laurena Viertl zeigte in der Jugendklasse ein konstantes Rennen über alle drei Disziplinen und belegte den ausgezeichneten siebten Platz.

Laurena Viertl Triathlonverein Kitzbühel 2026

Laurena Viertl belegte den 7. Platz.

Foto: Triathlonverein Kitzbühel

Loris Koidl kämpfte sich bei den Schülern A in einem großen Starterfeld auf Rang 29. Nicolas Auer rundete das starke Teamergebnis mit dem hervorragenden sechsten Platz bei den Schülern D ab. Insgesamt blickt der Triathlonverein Kitzbühel auf einen erfolgreichen Wettkampftag mit viel Einsatz, Kampfgeist und tollen Leistungen zurück.

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