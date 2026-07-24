Großer Jubel bei Lilith Bachmair über den Klassensieg beim Mostiman.
Kitzbühler Nachwuchs-Triathleten erfolgreich
Erfolgreicher Ausflug nach Niederösterreich für die Tri Kids des Triathlonvereins Kitzbühel: Beim Mostiman, der zugleich zur ÖTRV-Cup-Wertung zählt, überzeugten die Nachwuchsathleten mit starken Leistungen gegen Konkurrenz aus ganz Österreich.
Für das Highlight des Tages sorgte Lilith Bachmair, die sich bei den Schülerinnen C mit einer beeindruckenden Vorstellung den Klassensieg sicherte. Ebenfalls in dieser Altersklasse erreichten Julian und Jonas Auer die Plätze elf und zwölf und sammelten wertvolle Erfahrungen im ÖTRV-Cup.
Laurena Viertl zeigte in der Jugendklasse ein konstantes Rennen über alle drei Disziplinen und belegte den ausgezeichneten siebten Platz.
Laurena Viertl belegte den 7. Platz.
Loris Koidl kämpfte sich bei den Schülern A in einem großen Starterfeld auf Rang 29. Nicolas Auer rundete das starke Teamergebnis mit dem hervorragenden sechsten Platz bei den Schülern D ab. Insgesamt blickt der Triathlonverein Kitzbühel auf einen erfolgreichen Wettkampftag mit viel Einsatz, Kampfgeist und tollen Leistungen zurück.