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Kitzbüheler Anzeiger
Stadtpolizei Kitzbühel

Stadtpolizei-Chef Michael Wallner freut sich auf die Verstärkung. Die Dienststelle wurde im Dezember 2025 vom Rathaus in dieHinterstadt 4 übersiedelt, das Fundamt verblieb im Parterre des Rathauses.

Foto: Stadtamt Kitzbühel/Felix Obermoser
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Kitzbühel

von Alexandra Fusser
19. Juni 2026

Kitzbühels Stadtpolizei wird personell aufgestockt

Vor nicht allzu langer Zeit war die Institution Stadtpolizei in der Gamsstadt immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen geworden. „Sie stand schon mehrmals auf der Kippe, es wurden sogar Rufe über ihre Auflösung laut“, bestätigt Sicherheitsstadtrat Alexander Gamper (FP) auf Anfrage. Für ihn und Bürgermeister Klaus Winkler sei an der Stadtpolizei jedoch nicht zu rütteln gewesen. „Wir haben uns immer klar dazu bekannt.“

Vier Polizeibe ...

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