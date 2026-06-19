Kitzbühels Stadtpolizei wird personell aufgestockt

Vor nicht allzu langer Zeit war die Institution Stadtpolizei in der Gamsstadt immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen geworden. „Sie stand schon mehrmals auf der Kippe, es wurden sogar Rufe über ihre Auflösung laut“, bestätigt Sicherheitsstadtrat Alexander Gamper (FP) auf Anfrage. Für ihn und Bürgermeister Klaus Winkler sei an der Stadtpolizei jedoch nicht zu rütteln gewesen. „Wir haben uns immer klar dazu bekannt.“



Vier Polizeibe ...