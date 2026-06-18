Kitzbühels Alt-Stadtchef finanziert St. Johannern Uhr-Reparatur

Seit Wochen zeigt die Bahnhofsuhr in St. Johann permanent zwölf Uhr. Viele St. Johanner zeigten sich verwundert darüber, dass die ÖBB keine Reparatur in Auftrag geben. Wie es hieß, würde sich die Reparatur auf einen höheren vierstelligen Betrag belaufen. Daher werde man sie, so ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair, überhaupt abnehmen.



Die Entscheidung der ÖBB zog einen Sturm der Entrüstung nach sich. Auf den Kanälen des Kitzbüheler Anzeigers machten viel ...