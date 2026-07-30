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Kitzbüheler Anzeiger
Kitzbüheler Innenstadt

Neue und frische Impulse für die Kitzbüheler Innenstadt, aber auch für den äußeren Ring der Stadt sind erwünscht.

Foto: Valentina Pec
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Kitzbühel

von Alexandra Fusser
30. Juli 2026

Kitzbüheler Wirtschaft ordnet die Ressourcen neu


Der sechsköpfige Vorstand ist schon vor Monaten geschlossen zurückgetreten, seither ist um den Kitzbüheler Wirtschaftsverein still geworden. Gerüchte, wonach die Vereinigung kurz vor der Auflösung stehe, weist Noch-Obmann Alexander Etz jedoch vehement zurück. Ganz das Gegenteil sei der Fall, stellt er auf Anfrage des Kitzbüheler Anzeigers klar. „Es ist in den vergangenen Wochen eine ganz neue Dynamik entstanden.“

Aufbruchstimmung un ...

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