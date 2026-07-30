Kitzbüheler Wirtschaft ordnet die Ressourcen neu



Der sechsköpfige Vorstand ist schon vor Monaten geschlossen zurückgetreten, seither ist um den Kitzbüheler Wirtschaftsverein still geworden. Gerüchte, wonach die Vereinigung kurz vor der Auflösung stehe, weist Noch-Obmann Alexander Etz jedoch vehement zurück. Ganz das Gegenteil sei der Fall, stellt er auf Anfrage des Kitzbüheler Anzeigers klar. „Es ist in den vergangenen Wochen eine ganz neue Dynamik entstanden.“



Aufbruchstimmung un ...