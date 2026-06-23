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Kitzbüheler Anzeiger
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Großer Jubel herrschte zudem beim Team Pulcher Hortus Gartenpflege Kitzbühel, das sich den Sieg in der Firmenwertung sicherte.

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Kitzbühel

23. Juni 2026

Kitzbüheler Triathlon begeistert mit Top-Leistungen

Drei Tage lang stand Kitzbühel ganz im Zeichen des Triathlons. Rund um den Schwarzsee sorgten internationale Spitzenathleten, ambitionierte Hobby-Sportler und hunderte Nachwuchstalente für ein sportliches Großereignis, das einmal mehr seine Klasse unter Beweis stellte. Trotz hochsommerlicher Temperaturen verlief das gesamte Wochenende reibungslos und lockte zahlreiche Zuschauer an die Strecke.

„Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Vo ...

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