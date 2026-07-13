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Kitzbüheler Anzeiger
Paradieswiese

Auf der Paradieswiese sind die Wissenschaftler unterwegs. Für Ihre Forschungsarbeiten erheben sie Daten um Daten.

Foto: Felix Lassacher
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
13. Juli 2026

Kitzbüheler Paradieswiese ist ein Paradies für Forscher

Die nahe dem Hasenberg Weiher gelegene Paradieswiese an der Grenze zu Oberndorf – sie ist seit 1961 im Eigentum der Stadt Kitzbühel – macht ihrem Namen alle Ehre. Sie ist nicht nur ein mehr als 8.000 Jahre altes, ökologisch wertvolles Hochmoor, sondern steht seit letztem Jahr auch im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen der Universitäten Innsbruck, Wien und Kiel.

Die 7,5 Hektar große Fläche, so groß wie zehn Fußballfelder zusammen, wird im Zuge der Life- ...

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