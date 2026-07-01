Kitzbüheler Jan Überall wird ÖSV-Generalsekretär



Der Österreichische Skiverband hat die Weichen für die Zukunft gestellt: Der Kitzbüheler Jan Überall, der über langjährige Führungserfahrung im nationalen wie internationalen Skisport verfügt, wird neuer Generalsekretär. Nach einem Studium der Sportwissenschaften an der Universität Innsbruck startete er seine Karriere beim Kitzbüheler Ski Club, wo er seit 2015 als Generalsekretär tätig ist. Seit 2024 verantwortet er außerdem als Geschäftsführer der ...