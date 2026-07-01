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Kitzbüheler Anzeiger
Jan Überall

Seit 2015 ist der Kitzbüheler Jan Überall Generalsekretär im Kitzbüheler Ski Club, seit 2024 ist er außerdem Geschäftsführer der Hahnenkamm-Rennen.

Foto: Kitzbüheler Ski Club
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Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
01. Juli 2026

Kitzbüheler Jan Überall wird ÖSV-Generalsekretär


Der Österreichische Skiverband hat die Weichen für die Zukunft gestellt: Der Kitzbüheler Jan Überall, der über langjährige Führungserfahrung im nationalen wie internationalen Skisport verfügt, wird neuer Generalsekretär. Nach einem Studium der Sportwissenschaften an der Universität Innsbruck startete er seine Karriere beim Kitzbüheler Ski Club, wo er seit 2015 als Generalsekretär tätig ist. Seit 2024 verantwortet er außerdem als Geschäftsführer der ...

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