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Kitzbüheler Anzeiger
Kitzbühel Symbolbild
Foto: Wörgötter

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
29. Juli 2026

Kitzbühel startete mit Plus in die Sommersaison

Kitzbühel Tourismus zieht eine äußerst positive Bilanz zum Start der Sommersaison 2026. In den ersten beiden Sommermonaten stiegen die Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr um plus 11,3 Prozent – das entspricht rund 12.500 zusätzlichen Nächtigungen. Die Ankünfte legten um plus 8,9 Prozent beziehungsweise rund 3.500 Gäste zu. Damit konnte Kitzbühel nicht nur mehr Urlaubsgäste begrüßen, sondern auch eine längere Aufenthaltsdauer verzeichnen, heißt es aus dem Büro von Kitzbühel Tourismus.

Golfturnier und Kitzcard
Nicht zuletzt habe die erfolgreiche Premiere der Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel – Tirol Ende Mai für einen starken Impuls zum Start der Sommersaison gesorgt: „Das internationale Golfturnier der DP World Tour lenkte zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Destination.
Ergänzend stärkte auch die Aufwertung der Kitzbüheler Gästekarte KitzCard in Kooperation mit den Kitzbüheler Bergbahnen die Attraktivität des Sommerangebots.“

Besonders erfreulich haben sich laut Aussendung von Kitzbühel Tourismus die traditionellen Kernmärkte entwickelt: Deutschland verzeichnete bei den Nächtigungen ein Plus von 11,6 Prozent, Österreich von 10,7 Prozent. Deutliche Zuwächse gab es zudem bei Gästen aus der Schweiz (+34,1 Prozent) und den Niederlanden (+31,2 Prozent). Auch das Vereinigte Königreich entwickelte sich mit einem Plus von 1,4 Prozent positiv.

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