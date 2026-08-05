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Kitzbüheler Anzeiger
Tennisstadion Kitzbühel

Das Tennisstadion Kitzbühel: Hier wurde heuer zwei Wochen lang Spitzentennis geboten. Das Publikumsinteresse war riesig.

Foto: Mia Knoll
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
05. August 2026

Kitzbühel liebäugelt mit visionären Stadion-Plänen

Sie gehören schon zum Generali Open wie das Amen im Gebet – die Diskussionen über den Zustand des Kitzbüheler Tennisstadions. In und nach der Turnierwoche flammen sie alle Jahre aufs Neue wieder auf.

Neues steht auf Wunschliste des Veranstalters ganz oben
Sowohl das Stadion als auch die Grundfläche, auf dem es errichtet ist, befinden sich im Eigentum der Stadtgemeinde Kitzbühel. Die 1991 in Betrieb genommene Tennisarena ist nach wie ...

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