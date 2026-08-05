Kitzbühel liebäugelt mit visionären Stadion-Plänen

Sie gehören schon zum Generali Open wie das Amen im Gebet – die Diskussionen über den Zustand des Kitzbüheler Tennisstadions. In und nach der Turnierwoche flammen sie alle Jahre aufs Neue wieder auf.



Neues steht auf Wunschliste des Veranstalters ganz oben

Sowohl das Stadion als auch die Grundfläche, auf dem es errichtet ist, befinden sich im Eigentum der Stadtgemeinde Kitzbühel. Die 1991 in Betrieb genommene Tennisarena ist nach wie ...