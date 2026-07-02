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Kitzbüheler Anzeiger
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Kirchdorf

von Margret Klausner
02. Juli 2026

Kirchdorfer Taxi-Gutscheine sind voller Erfolg – Radius ausgeweitet

Ein relativ einfaches Instrument zur Förderung der Mobilität aufzubauen– das war das Ziel eines Teams rund um Kirchdorfs Vizebürgermeister Robert Jong. Eine Herausforderung auch deshalb, da die Ortsteile Erpfendorf, Gasteig und Kirchdorf weit auseinanderliegen. Die Kirchdorfer suchten das Gespräch mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) um eine Verbessserung der Taktung zu erwirken – ohne Erfolg.

Vor rund einem halben Jahr wurde daher ein Gutschein-Sy ...

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