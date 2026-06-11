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Kitzbüheler Anzeiger
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In Kirchdorf ist wieder Frieden eingekehrt – die gelben Tafeln sind verschwunden.

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Kirchdorf

von Margret Klausner
11. Juni 2026

Kirchdorfer Gemeinderat lenkte ein – Etagenwidmungen sind vom Tisch

Die Wogen gingen – wie berichtet – hoch, als bekannt wurde, dass der Kirchdorfer Gemeinderat neue Widmungsvorgaben beschlossen hatte. In der jüngsten Gemeinderatssitzung, die erneut vor voll besetztem Saal stattfand, drückten die Mandatare nun mehrheitlich auf die Stopptaste.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat zuvor mit großer Mehrheit sogenannte „Etagenwidmungen“ für das Dorfzentrum beschlossen. Die großteils bebauten Wohn- und Mischgebiete ...

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