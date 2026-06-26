Kirchdorf stellt Weichen für „Bauhof und mehr"

Mit dem Ankauf von rund 15.000 Quadratmetern Grund direkt an der Loferer Bundesstraße hat die Gemeinde Kirchdorf bereits vor einigen Jahren die Weichen für eines ihrer größten Zukunftsprojekte gestellt. Nun nimmt das Vorhaben „Bauhof und mehr“ weiter Gestalt an. Der Gemeinderat vergab kürzlich einstimmig die umfangreichen Erschließungsarbeiten für das Areal.



Für die infrastrukturelle Anbindung des Grundstücks sind aufwändige Maßnahmen notwendig ...