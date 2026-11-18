Um zu beruhigen und das Projekt, wenn auch verkleinert, zu retten, beschloss der Gemeinderat mehrheitlich nach heftigen Debatten, dass auch Sozialwohnungen errichtet werden sollen.



Vier hässliche vier Stock hohe Würfel, die die Sicht auf den Wilden Kaiser und der dahinter liegenden Siedlung nehmen, sind geplant. Die Bevölkerung Kitzbühels nimmt wie auch die Zahl der Gästeübernachtungen ab. Es scheint aber selbstverständlich, die Wünsche von Herrn Dr. Harisch befriedigen zu müssen, selbst unter Missachtung der vorgegebenen landschaftlich erhaltungswürdigen Verhältnisse.



Ich bin überzeugt, wenn das nun vorerst nur gewidmete Projekt bekannt wird, weiterer Widerstand zu erwarten ist.