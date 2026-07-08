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Kitzbüheler Anzeiger
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Brixen

von Margret Klausner
08. Juli 2026

Katzentötung in Brixen: Vier Männer angeklagt

Nach der grausamen Tötung eines Katers in Brixen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck Anklage gegen vier Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren erhoben, wie am Donnerstag bekannt wurde. Die Tat hatte, wie mehrfach berichtet, österreichweit für Entsetzen gesorgt und war vor allem für die Bevölkerung von Brixen eine enorme Belastungsprobe.

In den Sozialen Netzwerken kursierte ein Video, das zeigt, wie zwei Männer eine Katze brutal quälen und schließlich ersc ...

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